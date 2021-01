Júlia Pinheiro arrasa Goucha nas audiências

Goucha, Júlia Pinheiro

14 jan 2021 • 16:06

Na última quarta-feira, 13 de janeiro, pela segunda vez consecutiva, foi derrotado por Júlia Pinheiro. 17,3% de share para a profissional da SIC, 15,6% de share para a TVI. Os rivais ficaram separados por quase 50 mil telespectadores.

A disputa pelas audiências continua acesa. Se na primeira semanaUm resultado pouco favorável a Queluz de Baixo, que apostou todos os trunfos com uma mudança geral na grelha, depois de Manuel Luís Goucha deixar as manhãs ao comando de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz e ter passado para as tardes do canal.