Júlia Pinheiro de coração nas mãos pelas filhas Matilde e Carolina sofreram de anorexia nervosa, tendo uma delas chegado a estar internada. Agora, uma das filhas da apresentadora está com Covid-19

15:09

Júlia Pinheiro aparece todos os dias na televisão com um sorriso no rosto, mas durante muitos anos escondeu o drama familiar que vivia com as filhas gémeas, Carolina e Matilde, que sofriam de anorexia nervosa. Foi em 2015 que foi tornado público o problema de saúde das jovens, quando a primeira teve de ser hospitalizada. "Os pais nunca estão preparados para a doença dos filhos. E a anorexia é uma doença que, lá em casa, pôs toda a gente doente. Passámos a viver sob a ditadura de um prato", desabafou, em 2016, em conversa com Manuel Luís Goucha.

Matilde foi a primeira a ser diagnosticada com este distúrbio. "O caso da Matilde eclode quando ela tinha 12 anos. (...) Ela tinha um caso já avançado de anorexia nervosa", referiu na mesma ocasião. Quando Matilde já estava a apresentar melhoras foi a vez de Carolina enfrentar a doença, acabando por ser hospitalizada.

No início de julho, quando os problemas de saúde pareciam fazer parte do passado, Júlia Pinheiro voltou a temer pela filha Carolina, ao descobrir que esta tinha testado positivo à Covid-19. "A filha da Júlia está com os sintomas gerais: dores no corpo, febre, etc..", contou à ‘Vidas’ fonte próxima da apresentadora, que teve de ficar em isolamento profilático.

