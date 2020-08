Júlia Pinheiro desfruta das férias e brinca com seguidores: “Onde estou? Miami? Caraíbas?”

11 ago 2020 • 15:04

Júlia Pinheiro deixou tudo para trás e foi de férias com a família. A desfrutar de alguns dias de descanso, a apresentadora da SIC tem partilhado vários momentos do seu dia a dia com os seguidores.

Sem revelar o destino das férias, a mulher de Rui Pêgo partilhou uma fotografia sua, esta segunda-feira, dia 10 de agosto, e aproveitou para brincar com os seguidores: "Onde é que eu estou? Miami? Caraíbas? Comporta? Caparica? Aceito palpites", escreveu na legenda da imagem.

Já noutra publicação, a comunicadora partilhou a sua indignação com a falta de distância social nas praias: "Vaidades. Isto só serve para verem melhor o quimono de praia. Já lá estive. Isto sou eu a fugir do ajuntamento social. Poucas práticas de segurança", afirmou.