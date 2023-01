Júlia Pinheiro e Goucha registaram números idênticos em 2022

Goucha, Júlia Pinheiro

Duarte Faria

Ninguém ficou propriamente a rir na guerra de audiências das tardes em 2022, disputada entre Júlia Pinheiro e Manuel Luís Goucha. Contas feitas, de acordo com os números disponibilizados pela GfK, os dois velhos rivais e amigos - são mesmo visita de casa um do outro - registaram um empate técnico. ‘Júlia’ (SIC) fechou o ano com um share médio de 14,6% - o que significa que em cada 100 telespectadores que viram televisão à hora em que o programa foi emitido quase 15 optaram por sintonizar o canal de Paço de Arcos - e 332 800 telespectadores por cada minuto. Já ‘Goucha’ (TVI) registou 14,7% de share, mais 0,1 pontos percentuais do que a concorrente, e uma média de 331 900 telespectadores, ou seja, apenas menos 900 do que ‘Júlia’. Quando em comparação com 2021, é de assinalar, contudo, uma aproximação significativa do formato do canal de Queluz de Baixo. Ressalve-se ainda que os programas em análise nem sempre coincidiram no horário de emissão.Referência ainda para ‘A Nossa Tarde’, formato que Tânia Ribas de Oliveira apresenta de segunda a sexta-feira na RTP 1. Fechou o ano com 8,3% de share e uma média de 171 600 telespectadores.A guerra também foi acirrada nas manhãs, embora neste caso a vitória seja mais clara: ‘Casa Feliz’ (SIC) ficou à frente de ‘Dois às 10’ (TVI). Diana Chaves e João Baião tiveram 18,3% de share (306 mil telespectadores), enquanto Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos se ficaram por 17,8% (301 500 telespectadores).