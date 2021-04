Júlia Pinheiro está doente e teve de ser substituída à última hora no programa

Júlia Pinheiro

16:57

Esta terça-feira, 13 de abril, Júlia Pinheiro faltou à apresentação do seu programa 'Júlia', na SIC, por estar doente., contou em exclusivo à 'Vidas' uma fonte da produção da SIC, avançando queAna Marques foi chamada à última hora para substituir a colega e no início do programa não referiu a causa da ausência da rival de Manuel Luís Goucha., afirmou apenas.Nas suas redes sociais, a apresentadora ainda não se pronunciou por ter faltado ao programa, mas no período da manhã partilhou um excerto de uma história que ia ter no programa, sendo que ainda não sabia da decisão da SIC.Recorde-se que a guerra de audiências tem estado ao rubro e tanto Manuel Luís Goucha como Júlia Pinheiro têm lutado para serem a companhia preferida das tardes. Embora sejam rivais na televisão, fora dos ecrãs são muito amigos e o comunicador ofereceu um fato à amiga no valor de 1680 euros