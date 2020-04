Júlia Pinheiro faz bateria de exames após sentir indisposição

01:30

Júlia Pinheiro, de 57 anos, viveu um susto de saúde - "uma indisposição" - que a afastou das tardes da SIC, terça e quarta-feira, sendo substituída por Ana Marques.Sabe oque a apresentadora foi sujeita a uma bateria de exames médicos, devido aos problemas de tensão que sofreu no Natal passado. Chegou a suspeitar tratar-se de um AVC.Desta vez, o motivo prendeu-se, sobretudo, com um episódio de ansiedade. "A Júlia sentiu-se mal, tem estado muito ansiosa com toda esta situação. Fez exames devido ao seu historial clínico, mas já está melhor. Não tem nada que ver com a Covid-19", referiu uma fonte próxima da estrela da SIC. Deverá regressar à antena no início da próxima semana.