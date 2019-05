Júlia Pinheiro feliz com a recuperação da mãe após sofrer grave AVC

A apresentadora da SIC,







já tinha revelado que a mãe, Áurea Pinheiro, sofreu, no dia 3 de março, um severo Acidente Vascular Cerebral (AVC), aos 89 anos. Uma momento de dor para Julia Pinheiro que ficou em choque com o estado de saúde frágil da progenitora.Júlia Pinheiro regressou este domingo, 26 de maio, às redes sociais para dar a boa notícia: a recuperação da mãe."Dois meses depois de um AVC muito difícil, queria partilhar convosco as melhoras da minha mãe. Voltou a andar , já tem um discurso coerente e hoje exigiu que eu lhe comprasse um chapéu, uns óculos de sol e um perfume. Aqui está ela, de Panamá, a interrogar-me porque é que eu tinha que sair mais cedo.E eu estou tão feliz por este sorriso maroto. Quis partilhar convosco porque tenho que agradecer o vosso carinho e apoio", congratulou-se a apresentadora das tardes da estação de Paço d'Arcos.