Júlia Pinheiro

16 fev 2023 • 17:57

Margarida Mercês de Mello, figura televisiva que decidiu abandonar a televisão no final do ano passado, foi a convidada de Júlia Pinheiro na passada quarta-feira, no programa 'Júlia', da SIC.



Durante a conversa, a antiga apresentadora questionou Júlia Pinheiro sobre a reforma: "Estás a pensar nisso?". A que Júlia respondeu: "Obviamente que estou a pensar nisso, já tenho um marido que está em casa, está no momento de ir pensando nessas coisas".