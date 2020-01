Júlia Pinheiro obrigada a mudar de estilo de vida

Aos 57 anos, Júlia Pinheiro recebeu um aviso que a obrigou a alterar as suas prioridades e a mudar radicalmente de estilo de vida.Para começar, disse adeus à peça que protagonizava, ‘Monólogos da Vagina’, tendo sido substituída por Teresa Guilherme., começou por explicar Júlia, que não viu outra solução que não a de procurar ajuda médica, tendo sido sujeita a vários exames no hospital."A minha mãe teve um AVC e eu pensei que seria um acidente de origem neurológica. Se calhar um AVC isquémico. Foi, afinal, uma subida vertiginosa da pressão arterial. Provavelmente, em função do stress, excesso de trabalho e preocupações com a família e a menopausa", referiu ainda."Foi um aviso sério e a Júlia não está a facilitar."FILHOS APANHA, SUSTOA época natalícia acabou por ser complicada para Júlia Pinheiro, que passou os dias entre exames médicos e consultas, mas também para toda a família, principalmente para os três filhos, que se mostraram verdadeiramente preocupados com a situação.