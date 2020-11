Júlia Pinheiro: "Os últimos dez anos têm sido muito complexos"

Júlia Pinheiro

14:47

Quase a completar 60 anos, Júlia Pinheiro confessa que nem tudo tem sido um mar de rosas, embora durante a sua presença diária nos ecrãs tente demonstrar o contrário. O motivo para a sua preocupação é a família. "", revelou a uma publicação semanal.Há dez anos a apresentadora sofreu com a morte repentina do pai, Hélder Pinheiro, vítima de cancro. Estava em direto na televisão. Recentemente, a mãe sofreu um AVC. "", admitiu.O avançar da idade, garantiu, não é um motivo de preocupação. "".o dia perfeitoEstar feliz é uma missão diária para Júlia Pinheiro. "". E, claro, ter a companhia imprescindível do marido, Rui Pêgo.