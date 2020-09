Júlia Pinheiro recusa falar sobre Cristina Ferreira

13:23

A saída de Cristina Ferreira da SIC continua a ser um assunto quase tabu nos corredores de Paço de Arcos e entre os profissionais da estação. Júlia Pinheiro recusou-se a falar acerca do ‘adeus’ abrupto da nova acionista minoritária da TVI.A afirmação fria revelou um visível incómodo no rosto da apresentadora.Há dois anos, aquando a transferência de Cristina Ferreira para o terceiro canal, Júlia revelou-se uma das mais entusiastas pela decisão do rosto que ajudou a lançar. Foi a comunicadora a principal responsável pela junção da dupla Manuel Luís Goucha e Cristina para a condução do ‘Você na TV!’.Mas se o silêncio reina na SIC, o mesmo não acontece na estação rival, até porque a nova a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não tem pudores em afirmar o quanto foi feliz ao longo dos últimos dois anos. "Trataram-me muito bem e fui muito feliz na SIC e há pessoas que vão estar presentes ao longo da vida".