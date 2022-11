Júlia Pinheiro regressa a casa com diagnóstico

01:30

Duarte Faria

Depois de ter estado novamente internada no hospital, durante uma semana, tal como o Correio da Manhã revelou esta quarta-feira, Júlia Pinheiro já regressou a casa e com um diagnóstico da doença que a está a afetar: dor neuropática.Trata-se de uma dor crónica, que resulta de uma lesão no sistema nervoso, provocada por infeções, como o herpes, ou doenças como diabetes, entre outras, ou resultar de uma disfunção do sistema nervoso.Recorde-se que a apresentadora, de 60 anos, está afastada da SIC há três semanas, desde que foi operada à vesícula. Na semana passada regressou ao hospital, onde permaneceu alguns dias.Agora, está em repouso, mas poderá voltar ao ecrã já na próxima semana.