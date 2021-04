Júlia Pinheiro regressa ao programa e faz tabu sobre estado de saúde

14 abr 2021 • 17:57

Esta terça-feira, 13 de abril,foi afastada do seu programa 'Júlia', da SIC, por estar engripada. Tal como contou um membro da produção da SIC em exclusivo à 'Vidas' , a direção do canal achou melhor a apresentadora não ir para o estúdio para não pior. A estrela da SIC já está melhor e, por isso, esta quarta-feira já regressou ao trabalho.Mas no começo do 'Júlia' desta tarde, a apresentadora não teceu qualquer qualquer comentário sobre a sua ausência, preferindo fazerDevido à ausência de Júlia Pinheiro, na terça-feira,, depois de ter feito o programa 'Alô Portugal', ao lado de José Figueiras, também na SIC, no começo da manhã.