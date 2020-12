Júlia Pinheiro revela-se “apreensiva” por concorrer contra Goucha nas tardes: “Ele mete respeito”

30 dez 2020 • 16:33

Júlia Pinheiro prepara-se para concorrer contra Manuel Luís Goucha nas tardes. Isto porque o apresentador vai assumir um novo programa nas tardes da TVI, já na próxima semana, no mesmo horário que o programa de ‘Júlia’ na SIC.

Em declarações à 'TV Guia', a apresentadora de 58 anos confessou que sente algum receio do novo "rival": "Ele mete respeito (risos). Ele é um excelente comunicador, o homem mais preparado da televisão portuguesa, muito eficaz, e um grande conversador, muito culto, e portanto, estou apreensiva, não nego. Aliás, tenho sempre muito respeito pelo que a concorrência anda a fazer".

A comunicadora revelou ainda que o apresentador lhe contou da mudança para as tardes do canal de Queluz de Baixo ainda antes de ser formalmente apresentado: "Posso mesmo dizer que do ponto de vista pessoal achamos muita graça a esta ‘briga’. Cada vez somos mais amigos. Aliás, o Manuel foi de uma enorme elegância, antes de ser formalmente apresentado, informar-me que nos íamos bater novamente".

Júlia Pinheiro falou ainda sobre a relação com a nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira: "Somos muito próximas. Há uma relação que vem do passado, que se mantém e não é beliscada por esta mudança. Mas do ponto vista empresarial, não digo nada, porque isso não tem nada a ver comigo".