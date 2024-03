Júlia Pinheiro revela segredo para emagrecer

Aos 61 anos, Júlia Pinheiro apresenta uma silhueta de fazer inveja a qualquer mulher. No 'Casa Feliz' (SIC), a apresentadora revelou que já perdeu dez quilos e contou o seu segredo.

"Ultimamente tenho estado mais contida na chouriça, mas continuo a achar a chouriça das coisas mais lindas feitas em Portugal", começou por dizer à conversa com João Baião e Diana Chaves, que apresentam o formato.

Júlia Pinheiro explicou ainda que tem apostado no jejum intermitente para manter a linha.

"Só se come no fundo uma refeição mais substancial uma vez por dia. Janto e até à 13h do dia seguinte não como mais nada", contou.



Resta dizer, porém, que o jejum intermitente não deve ser praticado sem o devido acompanhamento de um nutricionista.