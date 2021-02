Júlia Pinheiro revoltada com polémica das vacinas contra a Covid-19: "Eticamente, é para lá de reprovável"

Filipe Órfão, enfermeiro do serviço de urgências do Hospital de Santa Maria, que está na linha da frente no combate aos doentes infetados com o novo coronavírus.





"Estou muito zangada, estou profundamente indignada com aquilo que tem vindo a ser divulgado em relação às vacinas", disse a apresentadora, após o profissional médico apelar à consciência dos dirigentes de cargos públicos, que têm distribuido vacinas por amigos e conhecidos.



Para a comunicadora, a atual situação é muito grave. "As vacinas são um bem de saúde pública, para aqueles que precisam de mais cuidados. Para mim, é absolutamente abjeto pensar que há pessoas, com pequenos poderes em Portugal, que têm a possibilidade de fazer escolhas para uma lista de prioritários, para serem vacinados, e acabam por se beneficiar a si próprias e aos seus amigos e conhecidos."



"É, moralmente, degradante. É uma tristeza e uma vergonha. Eticamente, é para lá de reprovável", concluiu.



Nos últimos dias, recorde-se, têm sido noticiados vários casos de toma indevidas de vacinas contra a Covid-19 em Portugal.

Os alegados casos de manipulação no plano de vacinação contra a Covid-19 tem indignado a opinião pública.