Júlia Pinheiro sente-se mal e é substituída por Ana Marques

Júlia Pinheiro sentiu-se mal e não conseguiu apresentar o programa 'Júlia', que conduz todas as tardes na SIC. Quem a substituiu foi Ana Marques, que explicou a situação no início do programa.



"A nossa Júlia teve uma ligeira indisposição. Vai ficar descansar hoje, se calhar amanhã também", começou justificar.

"Foi só uma ligeira indisposição. Estas coisas também acontecem. Não é só aquele bicho do Covid que nos chateia nos faz adoecer. Há também outras coisas que acontecem na vida das pessoas e as pequenas indisposições às vezes precisam um bocadinho de descanso", continuou.

"Felizmente não é nada que inspire grandes cuidados neste tempos em que todos, obviamente, tememos pela nossa saúde", concluiu.



Recorde-se que no início do ano, Júlia Pinheiro já tinha apanhado um susto com a sua saúde ao ser hospitalizada com suspeitas de AVC.