Júlia Pinheiro substituída à última hora por motivos de saúde

Ana Marques conduziu a emissão desta quarta-feira, dia 16 de dezembro, do programa 'Júlia'. Não é a primeira vez que as tardes da SIC contam com a participação especial da apresentadora do 'Alô Portugal', que já substituiu Júlia Pinheiro noutras ocasiões. Por motivos de saúde, a habitual anfitriã do programa não conseguiu comparecer ao trabalho, e contou com a ajuda da colega.





No início da emissão, Ana Marques tranquilizou os espectadores sobre o estado de saúde de Júlia.





"Boa tarde, seja bem-vindo. Hoje estou aqui para lhe fazer companhia. A Júlia teve uma pequena indisposição, mas não se preocupe, está tudo bem, tudo bem mesmo", disse.





Recorde-se que ainda há pouco tempo, Ana Marques apresentou o talk-show da estação de Paço de Arcos durante o período em que Júlia Pinheiro esteve em isolamento profilático.