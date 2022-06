Júlia Pinheiro visita Goucha e Rui Oliveira em encontro polémico Comunicadora da SIC foi entrevistar o marido do apresentador da TVI. Quem não terá gostado foi Cristina Ferreira.

Júlia Pinheiro visita Goucha e Rui Oliveira em encontro polémico

01:30

Júlia Pinheiro visitou Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira no monte que têm no Alentejo, no passado fim de semana, mas não se tratou de uma viagem de lazer. De acordo com a ‘Flash’, a comunicadora da SIC foi entrevistar o marido do apresentador da TVI para o seu programa, ‘Júlia’.



Quem não terá gostado foi Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento da TVI, que foi apanhada de surpresa com o encontro. Há um mês, Rui anunciou em direto que ia deixar de participar no programa do marido, ‘Goucha’.

Mais sobre