Júlia Pinheiro vive ano marcado por sustos com a saúde

26 dez 2020 • 19:47

Os último ano revelou-se conturbado para, de 58 anos, que viu a saúde pregar-lhe vários sustos. O primeiro aconteceu ainda em dezembro do ano passado, mas só veio a público em janeiro, e fez com que a estrela da SIC fosse obrigada a deixar a peça ‘Monólogos da Vagina’, após semanas intensas de trabalho. "Tinha perdido a capacidade de locomoção. [Tratou-se] subida vertiginosa da pressão arterial", disse na altura, causando preocupação na cúpula da SIC, mas também aos admiradores. As semanas seguintes ficaram marcadas por uma "violenta constipação", que a afastou da condução das tardes do terceiro canal.Em abril, Júlia foi substituída por Ana Marques durante alguns dias., explicou numa mensagem partilhada nas redes sociais, não revelando se chegou a ser assistida por médicos.Mais recentemente, a diretora da SIC Caras viu-se obrigada a estar em isolamento profilático, após ter contactado com caso positivo à Covid-19. Não ficou infetada. Na última semana, Júlia voltou a ser substituída por Ana Marques após "indisposição ligeira"."Não me importo nada de envelhecer. Tive sorte com a minha menopausa. Fiquei apenas um bocadinho mais irascível e melancólica. A alegria abrandou um pouco", revelou Júlia, recentemente, numa entrevista de vida. Embora esteja consciente dos dissabores do passar do tempo, Júlia Pinheiro luta por manter-se ativa e pelo seu bem-estar.