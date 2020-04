Júlia Pinheiro volta aos ecrãs e fala sobre o problema que a afetou

A carregar o vídeo ...

Júlia Pinheiro internada no hospital

começou por garantir.A mulher do locutor de rádio Rui Pêgo afastou ainda a possibilidade do susto de saúde estar relacionado com stress e ansiedade., garantiu.A comunicadora foi por isso substituída por Ana Marques durante dois dias, a fim perturbar o normal funcionamento do programas das tardes do terceiro canal., completou.Nas redes sociais, Júlia Pinheiro referiu-se a este episódio como uma "indisposição ligeira".No entanto, a estrela da televisão da Paço de Arcos terá mesmo consultado a equipa médica que a acompanha, a fim de garantir que se encontra bem de saúde. Recorde-se que, nos últimos tempos, Júlia tem apresentado uma condição de saúde mais frágil e, no final do ano passado, teve um princípio de AVC, tendo de ser hospitalizada.