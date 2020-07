Julia Roberts enfrenta grave crise no casamento

Julia Roberts e o marido, Danny Moder, não se entendem quanto ao local onde morar. Segundo a imprensa norte-americana,"Danny nasceu em Los Angeles, tem todos os seus amigos no sul da Califórnia e não quer o estilo de vida que Julia pretende ir fazer para São Francisco", explica uma fonte próxima do casal.Várias notícias dão conta de que Julia Roberts está interessada em afastar-se de Hollywood, algo que, no entanto, não agrada a Moder, que desenvolve todos os seus trabalhos como fotógrafo em Los Angeles., adiantou ainda a mesma fonte.O casal Julia Roberts e Danny Moder volta assim a estar no alvo da imprensa, que faz dos seus dramas conjugais verdadeiras novelas. Ainda recentemente um jornal garantia queTambém em agosto de 2019, alguns rumores começaram a circular de que Julia e Danny teriam ido de férias para tentarem salvar o casamento de uma crise profunda.Uns meses depois a ‘New Weekly’ ia mais longe e noticiava que o casal estaria a preparar um divórcio milionário no qual Julia Roberts teria de abrir mão de uma fortuna de mais de 180 milhões de euros. Em causa teria estado uma violenta discussão entre os dois no dia de aniversário da atriz, a 28 de outubro.