Julia Roberts faz surpresa a Guardiola

pós ganhar a terceira Liga dos Campeões da carreira, a primeira ao serviço do clube inglês, o treinador ainda recebeu uma mensagem especial de um dos seus ídolos, Julia Roberts.O espanhol de 52 anos foi parabenizado pela atriz, meses depois de ter exposto que a idolatrava e ter lamentado que ela tenha feito uma visita ao estádio do Manchester United (e ignorado o Manchester City), durante uma viagem com a família a Inglaterra, em 2016.declarou o técnico.Agora, Julia Roberts publicou uma fotografia de Pep Guardiola com o troféu da Liga dos Campeões., é possível ler na legenda da partilha.Veja a publicação abaixo: