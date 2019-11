Julia Roberts prepara divórcio milionário

Julia Roberts e Danny Moder

Sónia Dias

. Segundo a ‘New Weekly’, uma violenta discussão entre os dois no dia de aniversário da atriz terá levado o casal a avançar com o processo de divórcio. Se este for para a frente, a estrela de ‘Uma Mulher de Sonho’ terá de abrir mão de parte da sua fortuna, avaliada em mais de 180 milhões de euros.O golpe final no casamento de Julia e Danny foi dado a 28 de outubro, quando a atriz celebrou o seu 52.º aniversário., revelou uma fonte próxima do casal à revista norte-americana. O resultado foi uma discussão acesa,Há muito que a felicidade entre Julia e Danny é só fachada. Longe do público, o seu casamento está por um fio. "A chama da paixão desapareceu desde o nascimento dos gémeos - Hazel e Phinnaeus, de 14 anos", explica uma outra fonte., acrescenta.Na verdade, os filhos - casal é também pai de Henry, de 12 - são o único motivo que mantém Julia e Danny juntos., adianta.