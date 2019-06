Juliana Paes está em Portugal e posou ao lado de 'Ronaldo'

As gravações serão feitas nos dias 9 e 10 de Junho, e decorrem no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, no Hotel Belmond Reid’s Palace e em algumas ruas do centro da cidade do Funchal. Na chegada ao aeroporto, a estrela da novela 'Dona do Pedaço' não resistiu a tirar a já tradicional fotografia junto à estátua de Cristiano Ronaldo.