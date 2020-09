Juliana Paes infetada com Covid-19

Depois de ter anunciado que o marido, Dudu Baptista, tinha testado positivo para o novo coronavírus, Juliana Paes também soube que tinha sido infetada. A assessoria de imprensa da atriz brasileira de 41 anos já confirmou a situação e adiantou: “A Juliana está bem e assintomática”.





Dias antes, a artista tinha comentado o diagnóstico do companheiro: “Aqui em casa está uma loucura! Nós descobrimos que o Dudu está com Covid e está isolado. Ele está assintomático, descobriu por um exame de rotina de trabalho. Agora teve de se trancar no quarto novamente. Comidinha na bandeja. Só estamos nós os quatro aqui, eu, ele e as crianças”.