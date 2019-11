09 nov 2019 • 21:00

Carolina Cunha

Aos 40 anos, Juliana Paes é a verdadeira dona do pedaço.A atriz brasileira continua a ser uma das mulheres mais cobiçadas do Mundo e mostra-se cada vez mais confiante com a sua imagem.Numa produção na praia, no Rio de Janeiro, Juliana exibe uma silhueta invejável e prova o porquê de ser considerada um ícone de beleza e sensualidade, capaz de conquistar os maiores elogios.