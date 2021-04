Juliana Paes sensual aos 42 anos Atriz brasileira leva os fãs ao delírio ao exibir as suas curvas durante as férias

26 abr 2021 • 14:54

Juliana Paes rumou até Tulum, no México, para desfrutar de uns dias de férias. As curvas sensuais da atriz, de 42 anos, destacaram-se, com os fãs a mostrarem-se rendidos ao corpo de sonho da diva das novelas brasileiras.



"Apaixonei-me pelo México", revelou a beldade nos vários registos que fez da viagem ao destino paradisíaco.

