Julie Sergeant faz revelações sobre sexo: "Homem ou mulher? Desde que seja bom, tanto me faz"

foi uma das convidadas de ontem do 'Dia de Cristina'. Em conversa com a apresentadora sobre sexo, a atriz, de 50 anos, que está divorciada há dois anos do ator brasilieiro Cassiano Carneiro, após 15 anos de vida em comum, afirma que é uma mulher que vive intensamente a sua vida sexual., diz, acrescentando: "Até me casar e até estar junta 15 anos com a mesma pessoa, eu fiz sexo de várias maneiras. Umas era com amor, outras era com tesão, outras era porque me estava a apetecer".Durante a conversa, Julie explicou que "sexo oral não é" a sua praia e que já viveu uma relação lésbica.