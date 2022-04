Júlio César e Susana Werner celebram 20 anos de casamento Antigo jogador do Benfica e atriz brasileira juntaram amigos e família para festa.

Susana Werner e Júlio César vivem em Portugal desde 2014

Foto: Direitos Reservados

01:30

Susana Werner e Júlio César celebraram 20 anos de casamento na passada terça-feira e decidiram festejar em grande com a família e amigos. "O dia em que completamos 20 anos do dia em que dissemos ‘sim’ ao nosso amor, à nossa parceria e que Deus continue a abençoar-nos nessa linda jornada junto aos nossos filhos amados", escreveu a atriz brasileira na legenda de um conjunto de fotos onde se veem todos os detalhes do evento, que decorreu em Lisboa. A família vive em Portugal desde 2014, quando o antigo jogador integrou o plantel do Benfica.



O ex-atleta brasileiro também assinalou a data e pediu a Deus que lhes continue a dar "sabedoria e paciência" e que a "chama do amor continue acesa". E terminou a dedicatória com um agradecimento à companheira, com quem começou a namorar há 21 anos. "Obrigado por tudo. A nossa família é linda e que continuamos a ser referência para a nossa maior conquista nesta vida, os nossos filhos".

Mais sobre