Julio Iglesias detido no aeroporto devido a contéudo suspeito na bagagem

foi detido no aeroporto de Punta Cana devido ao conteúdo das malas com que viajava. Segundo o programa espanhol 'Fiesta', o músico chegou à República Dominicana num voo proveniente das Bahamas, quando foi detido pelas autoridades.Quando abriram as malas, as autoridades ficaram em choque ao depararem-se com 42 quilos de comida com que o artista viajava.

Um caso insólito que tem sido alvo de vários comentários. Recorde-se que Julio Iglesias completou 80 anos de vida e ao longo dos últimos meses tem mantido uma postura discreta, afastado do mediatismo.