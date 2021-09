Julio Iglesias garante estar para durar

Júlio Iglésias

07 set 2021 • 20:14

. Foi de forma irónica, mas sem papas na língua, que Julio Iglesias refutou, em declarações ao jornal espanhol ‘El Mundo’, rumores sobre o seu fraco estado de saúde. Em causa está uma fotografia tornada pública em que se via o veterano cantor espanhol amparado por duas mulheres para se conseguir locomover.O cantor reagiu aos rumores de doença nas redes sociais utilizando para tal uma fotografia de 1965, quando tinha 21 anos., escreveu.Quanto à fotografia em que foi visto a ser auxiliado por duas mulheres na República Dominicana, o cantor foi realista:. Ainda assim garantiu ao jornal ‘El Mundo’ ser uma pessoa acarinhada. "pergunta o cantor que no último ano e meio foi também impedido de atuar ao vivo por conta da pandemia da Covid-19.No decorre da entrevista ao ‘El Mundo’, Julio Iglesias manteve-se, no entanto, em silêncio quanto a Javier Santos, o suposto filho do cantor com a portuguesa Edite Santos, que luta há vários anos na Justiça para ser reconhecido como seu filho biológico. Recorde-se, no entanto, que já este ano Javier surpreendeu tudo e todos quando veio a público afirmar que não está à espera de dinheiro de Iglesias.afirmou em julho o homem de 45 anos.