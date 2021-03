Julio Iglesias vence alegado filho em tribunal

Julio Iglesias teve uma nova vitória na Justiça na já longa batalha que trava contra Javier Santos, que garante ser seu filho com a portuguesa Maria Edite Santos.Desta feita, adianta a revista ‘Hola’, o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao recurso interposto pelo advogado Fernando Osuna no processo de defesa do pedido de paternidade apresentado em nome do seu cliente, Javier.