Júlio Isidro: "Com menos 20 anos estava mais tranquilo”

Aos 75 anos, Júlio Isidro foi surpreendido com o diagnóstico positivo à Covid-19. Ao, o apresentador revelou que se encontra estável, com sintomas ligeiros do vírus. “Tenho sintomas razoavelmente discretos, mas nunca tive febre, tosse ou sensação de exaustão”, revela.Considerado um doente de risco devido à idade, o rosto da RTP está atento a uma possível evolução da doença. “Com menos 20 anos estaria mais tranquilo, mas tenho lido o suficiente para saber que a idade não determina a mortalidade”, diz.

A cumprir o período de isolamento em casa, Júlio sente alguma angústia. “A minha preocupação são os meus amores. Estou isolado da minha mulher e das minhas duas filhas. Estou no meu escritório e só saio para o quarto. E elas estão nos quartos fechadas”, disse o rosto da RTP, que até ao fecho da edição ainda não conhecia os resultados dos testes da família.