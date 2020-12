Júlio Isidro condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa: “Sorrio de plenitude”

15:51

Recém recuperado da Covid-19, Júlio Isidro foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, esta quinta-feira, dia 10 de dezembro. O apresentador da RTP1 recebeu a Grã Cruz da Ordem de Mérito e foi através das redes sociais que deu a novidade.

"A atribuição estava marcada para 23 de novembro, mas teve a oposição de um tal Covid-19. Agora, após a expulsão do intruso, vivi um daqueles momentos que nos marcam a vida", começou por dizer.

Acompanhado da mulher, Sandra, e as filhas, Mariana e Francisca, o jornalista não escondeu o orgulho e a felicidade que sente: "Não consigo resistir, grato como estou, a quem tem olhado para o meu trabalho (até os que o fazem de olhos em baixo enviesadamente), a Deus pela saúde com que me tem abençoado para fazer, refazer e seguir em frente, à minha família com quase cem por cento de mulheres, e aos portugueses a quem nunca atraiçoei profissional e pessoalmente".

"A vida continua com o contrato moral que assumi com os meus espectadores e ouvintes. Vou continuar para os que sei que me querem e contrariar alguns (poucos) que já me fizeram as exéquias antes de tempo. A felicidade é um estado intermitente. Mas hoje, num dia em que o céu chora, eu sorrio de plenitude", rematou.