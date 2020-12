Júlio Isidro respira de alívio com a família fora de perigo

Aos 75 anos, Júlio Isidro venceu a batalha contra a Covid-19 e respira de alivio. Ao 11º dia, o apresentador da RTP recebeu o resultado negativo ao teste e mostra-se aliviado por estar livre de perigo, bem como toda a família, que também ficou infetada., revelou o veterano, que sentiu sintomas leves do vírus, à Vidas. Contudo, a idade era um motivo de grande preocupação. "Se tivesse menos vinte anos estava mais tranquilo", disse o apresentador à data da infeção.Aliviado e feliz, mostra-se agora agradecido por toda a família estar recuperada., revelou.Durante os dias em isolamento, Júlio Isidro manteve-se sempre ativo em casa, com o seu programa de rádio. Quanto ao regresso aos estúdios da RTP, está para breve, garante. Apesar do susto vivido, e se ter sido infetado em contexto laboral, Júlio pretende regressar ao trabalho em televisão nos próximos dias e não mostra qualquer tipo de receio.contou.Recorde-se que Júlio Isidro infetou a mulher Sandra e as duas filhas em comum, Mariana e Francisca.