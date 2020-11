Júlio Isidro sobre a Covid-19: "Deixei quase de comer"

Aos 75 anos,foi surpreendido com teste positivo à Covid-19. Para o apresentador, que é considerado um doente de risco devido à idade, foi um choque., disse o apresentador da RTP, que testou positivo após um contacto com uma pessoa infetada na estação.Estável e com sintomas ligeiros do vírus é entre o quatro e o escritório que Júlio tem dividido as suas rotinas durante o período do confinamento, em que tenta manter alguns dos seus compromissos profissionais., contou o veterano que está alerta com uma possível evolução da doença., diz.Confiante na sua recuperação, Júlio Isidro conta que sempre manteve uma vida saudável e que isso poderá ser o seu grande ‘trunfo’ para combater o vírus.Ainda assim, Júlio revelou que tem sentido uma perda drástica de apetite, e que a mulher Sandra tem sido o seu principal pilar e incentivo., contou.Apesar do teste positivo ao vírus, Júlio não deixou de fazer o seu programa de rádio, uma das suas grandes paixões., contou.Cansado de estar "enclausurado", o veterano da RTP já pensa no regresso ao trabalho em segurança nas próximas semanas., disse.