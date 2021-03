Júlio Magalhães chora a morte da mãe: "Foi um anjo na terra"

Jornalista fez a revelação no 'Dois às 10', na TVI

Júlio Magalhães

Foto: Carlos Soares

13:43

Júlio Magalhães esteve esta manhã no programa 'Dois às 10', na TVI, à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos. Durante a entrevista acabou por contar que perdeu a mãe no dia 16 de fevereiro, apanhando todos de surpresa.revelou, sem esconder a emoção.O jornalista contou ainda que a sua mãe tinha um grande orgulho em si.