Júlio Magalhães vai regressar, de forma permanente ao ecrã da TVI. Ao que oapurou, o jornalista será o pivô do ‘TVI Jornal’, às 13h00, de segunda a quinta-feira. A seu lado estará Sara Pinto. No mesmo horário, mas de sexta-feira a domingo, José Carlos Araújo e Cátia Nobre serão a dupla de serviço.Saiba mais no Correio da Manhã