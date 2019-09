Juntos na TV: Iva Domingues dedica estreia do seu programa a Ângelo Rodrigues

"O Ângelo está ao meu lado neste projeto desde o início. E por isso participa nas primeiras gravações", começou por dizer a artista sobre o novo desafio. "Como é público o Ângelo está a recuperar de um problema de saúde, e é com o conhecimento e autorização dele que vai ser transmitido".

A apresentadora vai estrear o seu programa, no Canal 11, já hoje à noite, dia 19 de setembro. Ansiosa, aproveitou o momento especial para dedicar o arranque do projeto a Ângelo Rodrigues.Iva não hesitou em demonstrar ainda toda a força ao ator e ex-companheiro: "Estamos todos a torcer pelo Ângelo e desejamos-lhe uma recuperação serena. Ângelo, connosco sempre ao teu lado", disse.O ator continua a recuperar de complicações graves de saúde devido a uma injeção de testosterona, que o colocou em risco de vida, no hospital. Iva Domingues foi desde o início do pesadelo uma das pessoas que mostrou toda a preocupação.Antes de ser internado, Ângelo Rodrigues participou nas gravações do novo desafio de Iva, e são esses momentos que vão agora para o ar.Recorde-se que Ângelo Rodrigues e Iva Domingues mantiveram uma relação amorosa que durou desde 2010 até 2016.