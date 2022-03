Justiça britânica nega imunidade Juan Carlos nas acusações de assédio da ex-amante

Juan Carlos viu as investigações contra si serem arquivadas

Foto: Reuters

01:30

Sónia Dias

Juan Carlos, de 84 anos, não está livre dos processos na Justiça. O Tribunal Superior de Londres recusou, esta quinta-feira, conceder ao rei emérito a imunidade que tinha pedido pelo seu estatuto de membro da família real espanhola e será mesmo julgado pelos casos de assédio da ex-amante, Corina Larsen, com quem manteve uma relação extra conjugal entre 2004 e 2009.O juiz que avaliou o processo afirma que "nenhum dos fundamentos para defender a existência da imunidade do Estado foi comprovado e, portanto, o processo deve continuar". "Qualquer que seja o estatuto do arguido ao abrigo da lei espanhola e da constituição, ele já não é um ‘soberano’ ou ‘chefe de Estado’ que lhe conferia imunidade pessoal", acrescentou o magistrado."O arguido não pode esconder-se atrás de qualquer posição, poder ou privilégio para evitar estes procedimentos", disse o advogado da ex-amante. Em causa estão as acusações de Corina, que exige uma indemnização ao antigo rei espanhol devido aos alegados episódios de assédio sexual e perseguição.Esta decisão acontece depois da Justiça espanhola ter encerrados os casos de branqueamento de capitais e fraude fiscal que levaram Juan Carlos a exilar-se em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Com este arquivamento, o rei emérito está livre para voltar a Espanha.