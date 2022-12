Justin Bieber, Todd, C.J. Salbador, abandona cão

Foto: Reuters

22 dez 2022 • 19:08

A nova coleção da empresa sueca H&M conta com vários itens de roupa como t-shirts, sweatshirts e sacos que têm fotografias do rosto do artista. Bieber demonstrou descontentamento com a marca e revelou que o uso da sua imagem foi sem o seu consentimento.

"Foi tudo sem a minha autorização e aprovação" escreveu "o que eles fizeram é lixo e eu não autorizei, não comprem".