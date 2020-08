Justin Bieber e a mulher, Hailey Bieber batizados pela igreja

Justin Bieber e a mulher, Hailey Bieber, foram batizados esta quarta-feira, dia 5 de agosto, pela igreja da qual fazem parte, a Hillsong Church, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, o cantor canadiano partilhou imagens da cerimónia, que seguiu os princípios da igreja evangélica.

Segundo o ritual de batismo das igrejas evangélicas, os seguidores da religião devem mergulhar o corpo inteiro numa piscina ou num lago, algo que o casal fez questão de seguir, e por isso, mergulhou num lago para celebrar a ocasião.

"O momento em que a Hailey, a minha esposa, e eu fomos batizados juntos. Este é um dos momentos mais especiais da minha vida. Mostrámos o nosso amor e confiança em Jesus publicamente, com os nossos amigos e família", escreveu na legenda do conjunto de fotografias que partilhou com os seguidores.

Recorde-se que Justin Bieber é casado com a modelo Hailey Bieber desde setembro de 2018.