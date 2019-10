Justin Bieber e Hailey Baldwin arrasam de roupa interior em sessão fotográfica

São um dos casais mais mediáticos do Mundo e mostram-se cada vez mais apaixonados. Justin Bieber, de 25 anos, e Hailey Baldwin, de 22, protagonizam agora a nova campanha para uma famosa marca americana em que mostram toda a sensualidade e, ao mesmo tempo, a cumplicidade que marca a relação.Estrelas da coleção que celebra os 50 anos da Calvin Klein, os dois artistas posam com roupas íntimas, algo que o jovem cantor já está mais do que habituado a fazer, mas, agora, parece partilhar com a sua mais-que-tudo.Depois de terem casado na passada segunda-feira, numa cerimónia que teve lugar em Bluffton, na Carolina do Sul, e que contou com várias estrelas internacionais, os artistas partilharam a sessão fotográfica com os milhões de fãs nas redes sociais e estão a receber inúmeros elogios pelo projeto.Após o casamento, Justin mostrou mais uma vez o seu lado romântico e surpreendeu a companheira com um colar de diamantes com a palavra ‘mulher’ gravada em inglês, presente que Hailey fez também questão de mostrar aos seguidores.O certo é que os gestos e declarações de amor entre Justin Bieber e Hailey Baldwin nunca pararam desde o início do romance, que começou no ano passado, depois de já terem namorado em 2015. Justin Bieber já garantiu que Hailey Baldwin é a melhor coisa que já lhe aconteceu na vida. "Estaria perdido sem ti", disse o cantor.