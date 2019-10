Justin Bieber e Hailey Bieber casaram outra vez em cerimónia luxuosa

Justin Bieber e Hailey Bieber casaram, na segunda-feira, numa segunda cerimónia luxuosa, na capela Somerset na Carolina do Sul, nos EUA.



O cantor e a modelo ficaram noivos em julho de 2018 e já tinham casado em setembro desse ano por registo civil, mas só agora fizeram a grande festa com família e amigos.

O artista, de 25 anos, partilhou uma fotografia antiga no Instagram, em que aparece com Hailey e com os pais da jovem. Na legenda pode ler-se: "Eu e a minha mulher! E os sogros!! Obrigada por deixarem a vossa filha casar com um selvagem como eu".

No dia anterior ao casamento, fizeram um jantar com família e amigos íntimos. A supermodelo usou um vestido branco de Vivienne Westwood e umas sandálias de salto alto Jimmy Choo. Os convidados chegaram ao local de barco e o jantar foi à beira da água, segundo o E!News.

O casal incorporou a fé religiosa na cerimónia, que teve lugar um ano após terem dado o nó.