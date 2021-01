Justin Bieber quer ser pastor de uma igreja

Justin Bieber pretende assumir o lugar de pastor na igreja evangélica ‘Hillsong’, após a saída do mentor Carl LentzNão é segredo para ninguém que Justin Bieber faz visitas frequentes à igreja, que vê como um ‘refúgio’, tendo ajudado o cantor em tempos mais difíceis da sua carreira. Aos 26 anos, o músico quer seguir as pisadas de Lentz e assumir o seu lugar.De acordo com fontes próximas da ‘Hillsong’, Bieber acredita que pode assumir uma posição de liderança para restaurar a ordem na igreja.afirmou a mesma fonte.Mas a decisão de querer ser pastor também teve a ‘mão’ do seu sogro. Stephen Baldwin.Apesar dos rumores crescentes, Justin Bieber garantiu negar as especulações: "Não estou a estudar para ser pastor ou qualquer coisa do género", escreveu.Confrontado com as especulações, o músico negou ainda qualquer ligação à igreja, ‘Hillsong’. "Para que fique claro, eu faço parte de uma igreja em casa", disse. Justin Bieber foi mais longe e defendeu que a igreja "não é um lugar". "Nós somos a igreja. Não precisamos de um edifício para nos conectarmos com Deus. Deus está connosco onde quer que estejamos", afirmou. Recorde-se que o músico está casado há cerca de um ano com