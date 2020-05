Justin Bieber revela problemas no casamento com Hailey

10 mai 2020 • 16:52

Trabalhar arduamente na relação, vencer inseguranças, contrariar ciúmes e saber perdoar. Estes são alguns dos segredos depara manter o sucesso do ainda curto casamento de 20 meses com Hailey Baldwin. A confissão foi feita pelo próprio cantor no decorrer do primeiro programa da série ‘The Biebers on Watch’, que o casal transmite através do Facebook on Watch e em que reflete sobre os quase dois anos de relacionamento., diz Bieber, a determinada altura, a Baldwin quando esta lhe pergunta sobre o que tem sido mais difícil na relação de ambos., confidencia ainda o cantor.No decorrer de uma viagem de pesca perto de sua casa em Toronto, os dois discutem também as melhores partes do casamento., disse ainda a modelo. "E acho que isso compensa pela ligação sólida que se consegue criar". No decorrer do episódio, o casal abordou ainda a separação de ambos em 2016, antes do casamento. "Soubemos perdoar. Nós os dois cometemos erros e acho que, quando entendemos o quanto Deus nos perdoou e nos deu graça, isso deu-nos a capacidade de dar graça um ao outro", remata Bieber.