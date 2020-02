Justin Bieber tece elogios a Hailey Baldwin: "Foi a melhor coisa que me aconteceu"

Hailey Baldwin e Justin Bieber vivem casamento de sonho

Foto: Direitos Reservados

15:38

Justin Bieber foi convidado de James Corden no programa 'Carpool Karaoke'. Durante a conversa, o cantor canadiano acabou por abrir o seu coração e falou sobre o seu casamento com Hailey Bailey.O casal trocou alianças em setembro de 2018, num cartório em Nova Iorque, dois meses depois de terem começado a namorar. Já em 2019, Hailey e Bieber oficializaram a relação junto da familia e dos amigos.O cantor teceu vários elogios à mulher e revelou detalhes sobre a rotina a dois., contou.Em conversa com James Corden, Bieber contou que no seu casamento, em outubro, a modelo lhe cantou a música 'One Less Lonely Girl".