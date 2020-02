Justin Timberlake e Jessica Biel: Casamento não resiste a traição

Justin Timberlake, Jessica Biel

16:44

Após sete anos de casamento, Justin Timberlake e Jessica Biel sofreram uma crise na união, depois de o artista ter sido fotografado num momento de grande cumplicidade com uma colega de trabalho, Alisha Wainwright, em novembro de 2019.Após o episódio de traição, que esteve nas bocas do Mundo, o casal recorreu a terapia de casal para tentar superar o clima de tensão e discussão que se instalou na relação.Apesar da tentativa de recuperar o casamento através de várias sessões de aconselhamento matrimonial, Jessica tentou esquecer o momento mas não consegue voltar a confiar no marido após a infidelidade. "A Jessica já não confia no Timberlake e eles não estão a conseguir ultrapassar as discussões", adiantou uma fonte à imprensa internacional.O divórcio parece ser a única hipótese para o casal, que vive em clima de tensão há vários meses.