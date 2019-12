Justin Timberlake vive crise com a mulher após suposta traição

Casados há sete anos, Justin Timberlake, de 38 anos, e Jessica Biel, 37, estão a viver uma nova crise conjugal depois de, em 2011, o músico e ator ter sido acusado de manter um caso extraconjugal com a atriz Olivia Munn.Desta vez, Timberlake foi surpreendido de mãos dadas com Alisha Wainwright, de 30 anos, com quem vive um romance no seu novo filme, ‘Palmer’.Os dois atores estavam numa esplanada, em Nova Orleães, onde decorrem as filmagens, quando o constrangedor momento foi captado pelos paparazzi. Mais tarde, Timberlake e Wainwright foram surpreendidos a entrar para a rulote do artista.O E! News contactou várias fontes próximas do ator que asseguram que "não há absolutamente nada entre eles"."Eles estavam acompanhados pelo elenco do filme e por elementos da equipa de caracterização. O ambiente estava muito descontraído. Eles estão apenas a trabalhar juntos. Não há motivos para pensarem que existe algo mais", acrescenta.Uma outra fonte confirmou esta situação: "Eles estão a gravar um filme juntos e tinham um grupo de pessoas com eles. Não há nada entre eles".Ainda assim, o jornal ‘The Sun’ avança que o casamento do ator, que namorou com Britney Spears e Cameron Diaz, chegou ao fim e que este já nem usa aliança.Justin Timberlake e Jessica Biel começaram a namorar em 2007, mas separaram-se em 2011.Um ano depois, resolveram dar mais uma oportunidade ao amor e acabaram por casar em outubro de 2012, em Itália. O casal tem um filho, Silas, de quatro anos. O músico e ator tem uma fortuna avaliada em 226 milhões de euros.